Judo, il Cus Macerata si fa valere ad Ancona. Angelica Picciola si classifica al terzo posto

La trasferta in Ancona ha regalato sei medaglie alla sezione Judo del Cus Macerata guidata dal Maestro Laura Moretti. Il PalaPrometeo di fatto ha ospitato due competizioni distinte e il sipario si è aperto con la 2ª edizione del trofeo "Città di Camerano", gara federale nazionale che ha visto gareggiare Angelica Picciola nella categoria esordienti B - 70kg. Nonostante il massimo impegno non è andata oltre un terzo posto che è sì un gran risultato, ma forse un po’ stretto valutando il suo alto potenziale.

Poi spazio alla manifestazione giovanile, il primo Trofeo Memorial "Angelo Montanari". Qui il Cus ha festeggiato grazie a Lorenzo Stacchiotti che è salito sul gradino più alto nella categoria Fanciulli. Un argento è arrivato inoltre da Rodrigo Palma nella categoria Bambini. Infine tre bronzi sono stati assegnati a Gregorio Barucca e Margherita Picciola nella categoria Fanciulli e Matilde Maria Mercuri in quella Ragazzi. Tra l’altro in Ancona è stato convocato come presidente di giuria federale Stefano Martin, l’altro insegnante tecnico del Cus.

an. sc.