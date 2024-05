Judo. Il Cus Macerata sul podio regionale con le piccole Mercuri e Picciola

Crescendo di stagione rossiniano e ottimo epilogo per la sezione del judo del Cus Macerata. L’ultimo appuntamento era a Camerino e le classi Esordienti A e Esordienti B hanno preso parte alle gare regionali organizzate dalla Federazione italiana judo lotta karate arti marziali (Fijlkam). Le ragazze cussine hanno dato vita ad esibizioni con i fiocchi che hanno regalato alla polisportiva ben due titoli di campioni delle Marche. A vincerli Matilde Maria Mercuri nella categoria -44 kg (Esordienti A) e Angelica Picciola -70 kg (Esordienti B). Risultati che sanciscono la crescita costante non solo delle due allieve, ma più in generale dell’intera sezione per la soddisfazione dell’istruttrice e responsabile Laura Moretti.

Gli atleti cussini inoltre hanno potuto beneficiare della fitta rete di relazioni intessuta nel corso degli anni dalla loro Maestra, cintura nera 5° dan e così hanno avuto la bella opportunità di allenarsi sotto la guida della pluricampionessa cubana Anaisis Hernandez, ospite all’intensivo del Deb Asd in Emilia Romagna. Ancora, ultimi regali sono stati gli allenamenti con Cristina Grosu, ricercatrice del Mit di Boston, nonché ex atleta biancorossa esperta e medagliata sia di judo che di brazilian jiu-jitsu ed infine la trasferta a Jesi per l’allenamento condotto dal M° Yusho Oshima della Tsukuba University. Andrea Scoppa