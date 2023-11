Judo. Il cussino Leonardo Benza è salito sul tetto dell’Italia

Il cussino Leonardo Benza è salito sul tetto d’Italia. Si sono svolti a Riccione i Campionati italiani Esordienti b A2, a cui hanno partecipato Leonardo Benza, appunto, e Daniele Gabbriellini. Dopo yuna splendida gara il primo ha conquistato la medaglia d’argento diplomandosi vice-campione italiano. Dopo aver passato il primo turno, essendo testa di serie numero 2, grazie ai risultati conquistati in campo nazionale nel 2023, ha vinto il primo incontro contro Mattia Bartolini (asd Kodokan Cerano) prima dello scadere del tempo, realizzando due wazari di tecniche differenti. Il secondo incontro contro Matteo Della Bella (Libertas Mon club) è finito con un ippon (ok tecnico) di harai goshi, di nuovo prima dello scadere. Il terzo incontro lo ha disputato contro Giacomo Guenzi (Judo Invorio): il senese ha vinto per contro-colpo senza grandi problemi. Nella sfida di semi-finale contro Francesco Grandi (Olimpic Asti) ha realizzato un ottimo wazari di kataguruma ed è riuscito a gestire l’avversario. In finale Benza ha combattuto contro Yuri Berardi, la testa di serie numero 1, dopo una gestione ottima dell’incontro a livello tecnico e tattico, ha perso dopo circa due minuti di golden score. Una bellissima prestazione e una medaglia del tutto meritata, frutto del grande impegno che mette sul tatami senese. Daniele Gabbrielli, alla prima esperienza nazionale. Nel primo incontro, contro Filippo Ongaro (judo Roncadelle), ha gestito molto bene e vinto per tre sanzioni all’avversario. L’incontro successivo ha perso contro Pietro Carelli (asd Nicolaus) per due wazari. Un risultato che va stretto a Gabbriellini ma che certamente sarà di stimolo per le prossime importanti gare. Ad accompagnare i due atleti, l’allenatore Yuri Ferretti estremamente orgoglioso della prestazione di entrambi e della bella medaglia conquistata da Benza, medaglia che gli consentirà di partecipare ai Campionati Italiani A1, la massima categoria per gli esordienti, al PalaPellicone di Ostia.