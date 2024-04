Judo. Kwai Amiatino impegnato su più fronti. Amarezza per Angellni in Coppa Europa

Il Judo Kwai Amiatino è stato impegnato su più fronti nazionali e internazionali. Flavio Angelini ha preso parte alla sua seconda Coppa Europa stagionale, a Berlino; il forte atleta è tornato con un po’ di amaro in bocca: dopo aver vinto agevolmente il primo incontro si è dovuto arrendere al golden score, dopo aver dominato per lungo tempo l’incontro, al nazionale inglese per un approccio alla presa errato (ripescaggio precluso perché il britannico è caduto con l’azero poi vincitore della categoria). Piccola soddisfazione la terza vittoria in una Coppa Europa, per un onorevole 162 posto nella ranking mondiale. A Pescara Marika Angelini e Nicola Montigiani hanno esordito in una prova del trofeo Italia: entrambi si sono dimostrati all’altezza. Angelini, con 4 vittorie e due sconfitte si è posizionata al 5° posto. Ha terminato 9° Montigiani che si è cimentato per la prima volta anche nella categoria di peso: dopo due vittorie una per ippon e una per waza-ari, si è fermato ai quarti.