Judo. Mazzanti, Olivieri,. Ronchetti e Basso danno spettacolo

Budokan Institute e Team Ima San Mamolo sugli scudi in occasione delle ultime due uscite. Dal memorial Luca Bottoni, a Crevalcore, alle qualificazioni per i campionati italiani under 18, a Castel Maggiore.

A Crevolcore, il primo memorial Luca Bottoni. Il Budokan di Francesco Di Feliciantionio si presenta con nove atleti e arrivano otto medaglie. Oro per Greta Mazzanti e Leonardo Giorgio Olivieri; argento per Mattia Vandini, Thomas Zanna e Ginevra Pompoli. Bronzo per Riccardo Biagiotti, Tommaso Asioli e Federico Tolomelli. Quinto posto, invece, per Federico Roffi. Il Team Ima San Mamolo, seguito per l’occasione da Luca Gelli, risponde con quattro ori, un argento e un bronzo. Sono d’oro Emma Ronchetti, Sofia Pastore, Jesus Basso e Adele Canella. Argento per Edoardo Celestra e bronzo per Arianna Sapuppo. Al quinto posto Lorenzo Michelini e Davide Lucchetti.

Il centro tecnico regionale di Castel Maggiore, invece, ospita la fase regionale di qualificazione ai campionati italiani under 18. Per il Budokan seguito dal tecnico federale Massimiliano Nobile si qualificano Lucrezia Mechi, Lorenzo Boscarino e Davide Venturi. Non qualificati Omar Dingi, Emma Miserazzi e Ruben Belloni. In casa Team Ima San Mamolo, invece, si qualificano per la finali tricolori Giuseppe Rodella e Maia Stefel.

Saranno tutti protagonisti all’ultimo atto della stagione, a Policoro (Matera), il 24 e 25 febbraio.