Judo, nel memorial Conti i giovani del Cus Macerata salgono quattro volte sul podio

Scorpacciata di vittorie, impreziosite da 4 medaglie, per il Cus Macerata judo al Memorial "Piero Conti" svoltosi a Montegranaro. I ragazzi guidati dal maestro Laura Moretti hanno conquistato un oro, due argenti e un bronzo. Se l’oro conseguito da Elena Branciari non ha valore, l’atleta non ha avuto avversarie nel - 52kg di peso categoria Junior/Senior (nel vero spirito del judo, si è prestata per test amichevoli fuori gara), grande la performance di Maria Matilde Mercuri. Con grinta nella difficile competizione mista (femminile e maschile) si è aggiudicata l’argento nella categoria di peso fino a 40 kg. L’altro secondo posto l’ha ottenuto nella categoria Esordienti B Angelica Picciola nella fascia di peso fino a 70 kg. Il poker è stato completato da Flavio Civita che ha conseguito il bronzo nella categoria esordienti A, fino a kg 55.

