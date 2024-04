Judo, nel pomeriggio il trofeo Città di Camerino. Tanti giovanissimi si sfideranno sul tatami

Alle 15 di oggi a Camerino va in scena la prima edizione del trofeo di judo "Città di Camerino", valevole come prima tappa Gran Premio Giovanissimi della regione. La manifestazione è organizzata dalla Fijlkam Marche settore judo, con il patrocinio del Comune e in collaborazione con il Cus Camerino, vedrà protagonisti le classi Fanciulli (2016-2016) e Ragazzi (2014-2013). Un appuntamento che porterà centinaia di ragazzi in città, provenienti anche da fuori regione. "L’Amministrazione comunale insieme con la Fijlkam – ha detto Silvia Piscini, assessore allo sport – ha deciso di istituire questo Trofeo attraverso una collaborazione nata qualche mese fa e che arricchisce Camerino di nuovi e importanti iniziative sportive, rendendola sempre di più punto di riferimento per lo sport regionale e nazionale. Un ringraziamento alla Fijlkam Marche che ha scelto la nostra città per ospitare una manifestazione di caratura regionale, sono certa che la collaborazione messa in atto continui nel tempo per organizzare ulteriori appuntamenti".