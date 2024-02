Judo. Passaggio di cintura per 32 matelicesi

È in crescita la disciplina del judo a Matelica grazie alla Limes asd Judo Matelica, realtà nata circa 5 anni fa e riconosciuta dal Coni. A conferma di ciò il passaggio di cintura di 32 judoka. Sotto gli occhi del maestro e presidente Marco Nastasi e della vicepresidente Simona Leonardi, il passaggio ha visto protagonisti ragazzi compresi fra i 7 e i 33 anni (il 90% dei tesserati della Limes Judo Matelica ha tra i 4 e i 12 anni). Grande soddisfazione per Graziano Falzetti, assessore allo sport, presente all’appuntamento: "Una bella manifestazione – ha commentato – che conferma la crescita di questa realtà sportiva. Come amministrazione comunale ringraziamo i maestri e tutti coloro che si impegnano quotidianamente per amore di questa splendida disciplina che non è solo un semplice sport, ma anche una scuola di vita".