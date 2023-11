Juniores. Prato-Pistoiese, rinvio per l’alluvione

Dopo il match di serie D, arriva l’ufficialità del rinvio anche del derby, categoria Juniores nazionale, fra Prato e Pistoiese. Visto il perdurare delle allerte meteo, che stanno rendendo complicati anche gli allenamenti, è stato disposto il rinvio del match al 22 novembre (in programma al campo sportivo Pistoia Ovest B). Per i biancazzurri del tecnico Ridolfi si tratta del secondo match rinviato consecutivamente, visto che non era stato disputato nemmeno l’incontro della passata settimana a Riccione contro lo United. Il calendario della Juniores del Prato, quindi, si va a ingolfare

nel finale d’anno. I lanieri dovranno recuperare il 15 novembre la sfida di riccione, poi ospitare al Parrocchiale di Mezzana il 18 novembre il Piacenza, e infine chiudere il tour

de force il 22 novembre col derby

di Pistoia. Partite tutte pesanti tra l’altro, visto che il Piacenza è la capolista e la Pistoiese è la terza forza del torneo. Più agevole sulla carta la sfida di Riccione.