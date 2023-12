Kaba chiude l’anno in bellezza: "L’obiettivo è il titolo continentale"

Si conclude con una vittoria il 2023 di Arblin Kaba. Il pugile albanese ha trionfato anche nell’ultimo impegno stagionale proprio nella sua Bologna.

Il Lupo di Pilaf è stato il protagonista assoluto della Bologna Boxing Night, organizzata da Boxing Club Bologna e Lavoropiù, con il quattro volte campione italiano e attuale detentore della cintura del Mediterraneo Wbc che non ha lasciato scampo a Fernando Mosquera in un incontro quasi a senso unico che ha visto il superleggero contenere al meglio le velleità dell’avversario colombiano, trentenne con 19 match all’attivo tra i professionisti (6 vittorie e 13 sconfitte il record, 14 se si conta già quella rimediata contro Kaba).

Sul ring allestito al DumBo, Kaba non si è lasciato intimorire dalle resistenze di Mosquera, pugile d’esperienza e resiliente, riuscendo ad imporre subito la sua boxe: "Il match è stato a senso unico – comincia l’allievo della Boxe Le Torri –, ma il mio avversario ha comunque dimostrato di sapere come tenere il ring. Si è tenuto chiuso, senza dare spazi per entrare. Per questo ho alzato il pressing sin da subito piazzando i colpi che fanno parte del mio repertorio. Non ho mai rischiato in nessuna delle sei riprese e così sono riuscito a portare a casa l’incontro. Nel complesso è stata una bella serata di pugilato, c’era una bella atmosfera attorno al quadrato e l’organizzazione ha messo in piedi una manifestazione molto interessante".

La serata organizzata da Boxing Club Bologna e Lavoropiù ha visto salire sul ring gli atleti guidati dal tecnico Alessandro Barbetta, tra cui Manfredi De Vito Piscicelli, Samuele Capacci e Lorenzo Muratori, il junior Luca Casarsa, vincitore del prestigioso Torneo Mura ad Assisi lo scorso luglio Federico Palmieri e Xun Zhu; il mancino Filippo Palmieri, Leonardo Cancilla, Lorenzo Cimatti e infine Tommaso Rossi.

Con due vittorie in meno di un mese, ora Kaba può dunque archiviare questo 2023 nel migliore dei modi, guardando già al prossimo anno, quando il boxeur albanese proverà di inseguire il titolo continentale.

"Proveremo a combattere per la cintura europea, questo è l’obiettivo già da tempo – spiega il forte pugile – . Allo stesso tempo però rimarremo anche in attesa per il titolo italiano. Per me rappresenta sempre qualcosa di molto prestigioso e se ci sarà occasione di combattere nuovamente per quella cintura non mi tirerò indietro (Kaba ha già detenuto il titolo, difendendolo con successo in tre occasioni, ndr). Continuerò ad allenarmi e vedremo poi che cosa si prospetterà".