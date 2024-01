Sono vittorie e piazzamenti di prestigio quelli conseguiti dagli atleti ravennati del Fight Club al 15° open internazionale di karate di San Marino, cui hanno preso parte oltre 600 iscritti. Nella categoria -68 kg Federica Godi, atleta tesserata col l’Efeso Karate team di Bologna, ma allenata da Vito Durante, ha conquistato la medaglia d’argento. Nella categoria Cadetti -70 kg, Andrea Nasso si è classificato al 5° posto per giudizio arbitrale. In giornata no, Lorenzo Gelosi nella categoria -42 kg. Nella categoria U14, è avvenuto il debutto per tre atleti del Fight Club, ovvero Thiago Fragorzi, Christian Falcone ed Alexander Cirstea, tutti classe 2011. Alexander Cirstea (foto, con la felpa gialla), dopo il passo falso nel primo match che lo ha visto sconfitto con l’atleta umbro del Foligno Karate, è stato ripescato e ha superato brillantemente il 1° turno dei ripescaggi, approdando nella finale per il bronzo, che si è aggiudicato per giudizio arbitrale.