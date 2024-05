Karate: al Championship for Club di ferrara. Bronzo internazionale per Serrao. E la maglia azzurra si avvicina

Dopo il fresco titolo italiano conquistato ai campionati nazionali Libertas si è preso di nuovo la ribalta il karateka massese Giacomo Felice Serrao. L’"apuano d’oro" ha conquistato la medaglia di bronzo all’atteso evento di karate ’International Championship Karate for Club’ svoltosi in un Palasport di Ferrara gremito. Sono stati due giorni di karate di alto livello che hanno richiamato in totale 1.311 atleti provenienti da 8 paesi esteri. Serrao ha gareggiato tra le cinture nere della categoria Juniores piazzandosi al terzo posto tra venti atleti preparatissimi dopo aver superato ottavi e quarti di finale. La sua è stata una performance di ottimo livello tecnico che lo pone ai vertici mondiali di categoria, pronto per la prossima stagione da Senior. All’orizzonte, però, c’è un altro appuntamento con l’Open International Italy, a Napoli, che lo vedrà di nuovo sul tatami per riconfermarsi in un ulteriore organizzazione internazionale come la Wukf.

Massimo Serrao, maestro 6° dan e a capo del club Il Tempio Massimo, è rimasto soddisfatto della prestazione del figlio per il quale ha fatto presagire che ci possa essere aria di maglia azzurra. Ha frenato, però, l’entusiasmo in vista della fine della stagione agonistica.