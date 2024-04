Karate. Applausi a Fidenza per gli allievi di Tarulli

Si sono fatti valere gli atleti del Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli a Fidenza dove si è disputata la Coppa nazionale di karate del Centro sportivo educazione nazionale (Csen). Alla manifestazione quale hanno partecipato 129 società, 1.911 atleti, 338 categorie ed effettuate 3.010 prove. Il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli ha partecipato con 20 atleti e tre squadre accompagnati dai tecnici M° Wilfredo Caveda, M° Pedro Colugna e il M° Stefano Scagnetti, conquistando 20 medaglie (8 oro, 6 argento e 6 bronzo) e classificandosi al 15° posto nella classifica per società. Sono saliti sul gradino più alto del podio assoluto Sara Leonangeli, Garcia William Caveda, Giulia Bacaloni, Filippo Mari in due specialità e tre medaglie per la squadra femminile Kata (forma) composta da Matilde Corvatta, Bacaloni e Angelica Smarchi, conquistando il titolo di campione nazionale Csen 2024; al 2° posto, oltre le campionesse nazionali Leonangeli, Corvatta e Smarchi, si sono piazzati Lorenzo Cicconofri, Marco Vitali e Thomas Vita; al terzo posto sono saliti Serena Sforzini, Nora Sposetti, William De Martino, Corvatta, Arianna Stura e Vitali. Inoltre c’è stato un fantastico 1° posto assoluto nel Kata a squadra femminile composta da Corvatta, Bacaloni e Smarchi. I podi conquistati hanno contribuito al Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli di classificarsi al quindicesimo posto nella classifica generale su 129 società partecipanti da tutta Italia e ad ottenere un bellissimo secondo posto, sempre nella classifica relativa alle società, nel Kumite (combattimento) per cinture colorate.

Piena soddisfazione del M° Tarulli per i risultati ottenuti dai suoi allievi in una gara a carattere nazionale, risultati che ripagano l’impegno e i sacrifici da parte di genitori, atleti e recnici e per l’operato degli ufficiali di gara delle Marche, da lui stesso rappresentati e convocati per questa manifestazione.