Karate. Ciccarelli sul tetto del mondo: "Un’emozione meravigliosa»

Da Rimini al tetto del mondo. Davanti a tutti c’è Valerio Ciccarelli (in foto), che ai Mondiali Fudokan di karate svoltisi a Belgrado ha conquistato l’oro individuale (ma anche un eccellente argento a squadre) nella categoria budo karate open. Da segnalare anche un ottimo argento di Stefano Albino nella categoria budo karate cadetti.

Una kermesse importante e con ampia partecipazione, quella andata in scena nella capitale serba. 2200 i partecipanti, con 46 nazioni rappresentate e la squadra azzurra sul posto con 36 atleti. L’Italia ha chiuso con 13 ori, 9 argenti e 17 bronzi nelle diverse specialità. Tra le medaglie d’oro c’è anche quella del classe ’86 Ciccarelli dell’Aks Italia, l’Accademia karate studio presso la palestra Palma Gym a Rivazzurra. Per lui quattro incontri di difficoltà crescente e l’esultanza finale, con una speciale coincidenza. "La mia bimba ha compiuto un anno proprio nel giorno di questi Mondiali e averla là con me, assieme alla mia compagna, ha raddoppiato la gioia – racconta Valerio Ciccarelli -. Sono state emozioni meravigliose, incredibili. Alla fine delle competizioni mi sono fiondato a festeggiare con loro. Il karate? È una passione di famiglia. Ho cominciato a 3 anni e mio padre Ludovico è il mio maestro, oltre che essere cintura nero 7° dan e direttore tecnico di Aks Italia". E il futuro? "I Campionati italiani a gennaio, ma più in generale insegnare ai ragazzi la disciplina, trasmettere quello che ho imparato".