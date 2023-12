Karate. Da San Marino gli atleti della società tolentinate sono tornati a casa con 24 medaglie

Ancora podi per il Dojo Kyu Shin Karate-Tarulli di Tolentino. A San Marino si è svolta l’International Open di Karate for kids, organizzata dalla Federazione arti marziali San Marino (Fesam), in collaborazione del Centro sportivo educativo nazionale (Csen). Davanti a un gremito pubblico, si sono presentati circa 400 atleti provenienti da diverse regioni e disputato oltre 700 prove nelle varie categorie.

La società tolentinate ha schierato sul tatami 11 atleti: della sezione portorecanatese Isabella Stura, Giovanni Bonsignori, Alessandro Corvatta e Arianna Stura; di quella tolentinate William Caveda, Marco Vitali, Matilde Corvatta, William De Martino, Thomas Vita, Suan Paolini e Filippo Mari, che hanno conquistato ben 16 medaglie d’oro e otto di argento nelle varie categorie, contribuendo alla conquista di un gratificante terzo posto nella classifica società.

Piena soddisfazione del direttore tecnico maestro Fabrizio Tarulli e dei tecnici delle rispettive sezioni per il risultato ottenuto, "frutto di un lungo e intenso lavoro". Tarulli, come responsabile arbitri Csen della regione, ha convocato per questo International sei ufficiali di gara delle Marche.