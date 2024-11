Karate. Furinkazan, quattro allievi promossi di cintura. Sara Faggioli nella Coppa Shotokan Successi per il Team Furinkazan Karate Ferrara: convocazione per la Coppa Shotokan e promozioni di grado per quattro allievi, tra cui due cinture nere 4° dan. Orgoglio per il centro Coni.