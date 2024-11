Kushnir e Rossetti show. Campioni italiani di fondo

Splendido titolo italiano di canottaggio conquistato dagli atleti del Cus Ferrara Andrea Rossetti e Victor Kushnir, che a San Giorgio di Nogaro, sul canale Aussa Corno, sotto gli occhi della medaglia di argento olimpica Luca Rambaldi al seguito dei cussini, si sono aggiudicati il tricolore di fondo sulla distanza dei 6000 metri, nella categoria due senza senior. Gli atleti ferraresi non sono nuovi ad exploit del genere; nel corrente anno sono arrivati in finale ai campionati italiani nella specialità due senza, conquistando la medaglia d’argento nel “due con” su distanza classica. Nelle ultime stagioni poi i due studenti di Unife (Victor scienze motorie e Andrea medicina e chirurgia) sono saliti varie volte sul podio ai Campionati Italiani Universitari.

Con una condotta di gara autoritaria, fatta di un passo in acqua sempre il leggera progressione, hanno chiuso la distanza di 6 chilometri in 23’ 28” 20 davanti al Padova Canottaggio con 23’ 51” e ai Vigili del Fuoco triestini del GS Ravalico a oltre 26 minuti. "Vincere un campionato italiano é sempre bello e ci mancava da un paio di anni – dice Gabriele Braghiroli, tecnico della squadra agonistica –. Sono soddisfatto dalla prestazione di tutta la squadra, è molto giovane ma sta lavorando bene. Per questo sono fiducioso per la stagione". Nella stessa manifestazione sesto posto, a soli 15 secondi dalla medaglia, per il due senza under 19 di Mariabianca Tosi e Anna degli Uberti.