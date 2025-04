Playoff basket femminile: la Galli domina Trieste 70-55, domani gara di ritorno

Ottimo inizio dei playoff per la Galli. Ha battuto nella prima gara il Trieste col netto punteggio di 70-55. Ora la gara di ritorno domani alle ore 20 a Trieste. In caso di successo delle ragazze di coach Nacho Garcia, la Galli passerà il turno, altrimenti dovrà affrontare al Palagalli la terza gara. Perché per accedere ai quarti di finale la squadra dovrà vincere due su tre partite. L’altra toscana, l’Empoli ha vinto col Treviso per 61-54.

La Galli col gioco osservato in casa con le triestine ha ben impressionato, dominando il match dal primo all’ultimo secondo, con avvio di Lazzaro e Cruz 8-6. Poi sono entrate in scena la Rossini, Mioni, Policari, Amatori e la differenza tra Galli e Trieste è salita a 29-15, 39-19 e 52-37 a fine secondo tempino. A questa punto la differenza punti si è stabilizzata in doppia cifra, fino a raggiungere quota più 25 punti di vantaggio a favore della Galli. La danza delle stellate non ha soste e passa a 56-41, per terminare il match con più 15 punti, 70-55. La vera partita fino alla fine non ha più storia, e coach Garcia manda sul parquet anche le giocatrici che giocano meno. Tuttavia la differenza si mantiene sempre evidente.

Se la Galli batte ancora il Trieste, passerà ai quarti incontrando probabilmente il Ragusa oppure il Broni. "Faremo il possibile per vincere e passare ai quarti di finale" sostiene il diesse Andrea Franchini.

Giorgio Grassi