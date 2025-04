Golf Bellosguardo Vinci: Trionfo di Manzi e Vezzosi alla Coppa Toscana di Doppio

Al Golf Bellosguardo Vinci il fine settimana pasquale si è aperto sabato 19 aprile con la Coppa Toscana di Doppio, gara giunta alla quarta edizione. Giovanni Manzi e Raffaele Vezzosi sono stati i mattatori della giornata vincendo con 70 colpi, uno meno del par del percorso. Nella categoria netta successo a Marco Morelli e Claudio Montanari (40). Le due coppie accedono così alla finale regionale. Lunedì 21 aprile Claudio Montanari si è ripetuto imponendosi con 80 colpi nella gara Nencini Sport. In seconda categoria vittoria a Guido Brogi (39) seguito a una lunghezza da Stefano Leonetti. Nella stessa giornata il Golf Montelupo è stato teatro della Bring me Wine Cup, gara seguita da pranzo conviviale e degustazione guidata dai sommelier del team Bring me Wine. Sergio Torelli del golf Miniere ha vinto con 73 colpi. In prima categoria Rudy Massini (36) ha avuto la meglio su Roberto Massini, a apri punti, così come ha fatto Ludovica Della Valentina (38) nei confronti di Gabriele Brotini in seconda categoria. In terza Giovanpaolo Innocenti (41) ha superato di misura Aurora Ercoli.

Andrea Ronchi