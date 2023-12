Karate. I giovani protagonisti a Follo. Shotokan, successo per i corsi

Scambio d’auguri e appuntamento a gennaio per l’affiatato gruppo dell’Asd Shotokan Karate Follo: i piccoli allievi, sotto l’esperta guida del maestro Paolo Cozzani e degli istruttori Gianni Domenichini e Adele Cozzani, hanno messo alla prova quanto appreso da inizio corso dimostrando competenza e motivazione. Il corso, avviato a settembre nel centro polivalente di Follo, ha richiamato bambini e ragazzi appassionati di karate di cui, oltre la parte atletica, apprezzano i valori che la disciplina trasmette. In programma anche corsi per adulti, sia di karate che di autodifesa.