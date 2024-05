Karate, il Bologna ai tricolori Acsi di Cervia. Oro per Buttelli, Sgubbi e Ballerini Puviani

Cervia (Ravenna) ospita i campionati nazionali Acsi di karate e il Bologna Marathon, guidato in Romagna dai coach Martina Frabboni e Cristia Morale si conferma una delle società più blasonate a livello nazionale, raccogliendo come sempre risultati di alto spessore. Nella classifica per società, il Bologna Marathon chiude al secondo posto, grazie ai successi e ai piazzamenti di prestigio di un gruppo di grande valore.

Sul gradino più alto del podio Matilde Buttelli, Sofia Sgubbi e Beatrice Ballerini Puviani. Si mettono una medaglia d’argento al collo Eleonora Imperato, Giacomo Cantelli, Lorenzo Ornelli, Olivia Gavina, Moamhed Ayub, Lorenzo Ornelli ed Ema Spunton.

Al terzo posto, invece, Alessandro Gudumac, Gaia Mentoni, Matilde Baccolini, Irene Bianchi, Martina Ruiba e Manuel Travaglini.

Ottime anche le prove di Edoardo Baccolini, Mattia Simiani, Tommaso Gavina, Tommaso Masotti e Sofia Cariani che pur non salendo sul podio danno modo alla società di conquistare la seconda piazza nazionale e raccogliere tanti applausi.