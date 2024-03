Karate. Il Johnny’s qualifica cinque atleti

Il Johnny’s Karate si sta preparando nel migliore dei modi per i campionati italiani che si svolgeranno ad Ostia dal 5 al 7 aprile. La società di Borgo Sisa si è fatta valere domenica scorsa a Ravenna, dove si sono disputate le fasi regionali di qualificazione per i campionati Italiani juniores, qualificando tutti i suoi cinque atleti in gara per le finali nazionali. Gli atleti qualificati sono Alessio Pinto (oro nel kata), Christian Dan (oro nel kumite), Giada Chiapparelli, Adele Leoni e Michael Mazzoni Angelini, vincitori del bronzo nel kumite. A questi atleti si aggiunge la partecipazione di Sebastian Foschi, che grazie al terzo posto al campionato italiano juniores della scorsa edizione era già qualificato di diritto.