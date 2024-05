Karate. Il mensanino Regoli brilla agli Italiani. Centrato il bronzo

Rientro con il botto per l’atleta biancoverde della sezione Karate della Polisportiva Mens Sana 1871, Federico Regoli che ai Campionati Italiani Master di Roma ha conquistato una medaglia di bronzo che vale tantissimo. L’atleta della Polisportiva di viale Sclavo torna sul tatami dopo un infortunio al ginocchio che lo ha visto assente dalle gare per molto tempo.

Il mensanino, però, non si fa assolutamente trovare impreparato e alla prima occasione porta a casa un terzo podio importante. Con oltre 250 atleti iscritti provenienti da praticamente tutte le regioni d’Italia, Regoli riesce a portarsi fino in semifinale, dove incontra il futuro campione italiano. Il biancoverde, però, riesce a non farsi sopraffare dalla sconfitta e sfrutta l’ultima occasione per accaparrarsi il podio conducendo una gara ai limiti della perfezione.