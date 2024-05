Karate - International Championship. Lo Shotokan è quarto

Si è svolta a Ferrara la 16ª edizione dell’International Championship Karate for Clubs con la partecipazione di oltre 1.300 atleti, provenienti da 8 nazioni, con 96 club e 50 squadre, nonché quasi 350 bambini in gara. Grande soddisfazione per lo Shotokan Karate Club Ravenna, diretto dal maestro Alessandro Cilla, cintura nera 6º dan, e presieduto da Mauro Monti (foto): infatti, è arrivato un prestigioso quarto posto nella classifica per società. Piazzamento figlio di un oro, quattro argenti e quattro bronzi. La medaglia d’oro è stata conquistata da Federico Golinelli mentre gli argenti sono arrivati grazie a Mariateresa Chico, Fatty Abubacar, Nicola Giardini e Fabrizio Silvestroni, bronzi poi per Genny Suprani, Valeria Rizzotti, Sofia Maltoni e Michele Zangheri. Così Monti: "Una coppa che premia il lavoro serio e competente del club più antico e titolato di Ravenna".

u.b.