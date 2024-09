Karate. Johnny’s Karate primi successi

Il Johnny’s Karate Borgo Sisa ha avuto l’onore di vede convocati la maestra Michela Nanni e l’atleta Sebastian Foschi, a due seminari della Nazionale giovanile. La prima in veste di tecnico ha preso parte a quello di Cascia, mentre Foschi è stato chiamato a quello di Ostia in quanto posizionato al terzo posto del ranking valevole per le selezioni per il Campionato del Mondo (9-13 ottobre a Jesolo). Il 31 agosto è invece iniziata la stagione agonistica con la Turin Cup, gara internazionale che ha visto la partecipazione di 450 atleti da sette nazioni. Foschi ha dominato la categoria -55 kg Juniores, imponendosi in finale 5-0. Bronzo per Andrea Nasso, (Cadetti -70 kg).