Karate. Mens Sana straripante sul tatami di Pisa. Tre medaglie d’oro, due argenti e un bronzo

E’ stata una sezione karate della Polisportiva Mens Sana 1871 straripante, quella che si è presentata sul tatami di Pisa all’appuntamento dei giorni scorsi con la Coppa Karate. Tre medaglie d’oro, due argenti e un bronzo. Questo è l’ottimo bottino conquistato dagli atleti biancoverdi a Pisa, coordinati dal Maestro Puleo, segno di una grande prestazione e di un’ottima preparazione di squadra. Ancora una volta, la Mens Sana karate si dimostra una delle società sportive più prestigiose all’interno del panorama nazionale delle arti marziali. Ad aprire le danze è stata Ludovica Marini che, con grande concentrazione, colpo dopo colpo, si porta sul primo gradino del podio. Le fa eco Alessio Mallardi, la giovane promessa, che non lascia spazio ai suoi avversari conquistando la medaglia d’oro. A raggiungere la vetta anche Maximilian Nacci, che nonostante un primo incontro timido, trova la determinazione per portarsi fino in finale, conquistandola con un’ottima prestazione. Elisabetta Ferraro cede il passo solo in finale, ma la sua prestazione è magistrale e il secondo gradino del podio più che guadagnato ed assolutamente meritato. Ad Azzurra Banfi sarebbe bastato un solo punto per conquistare la finale, ma la medaglia d’argento è segno di una grande gara condotta con intelligenza e concentrazione. Niccolò Soldatini conquista il terzo posto, perdendo solo in semifinale. Bene, infine, anche la prestazione dei compagni di gara che, nonostante non abbiano conquistato il podio, si sono fatti valere sul tatami con grande determinazione: Matteo Tornesi, Clara Matesic e Margherita Burrini si sono infatti dimostrati all’altezza degli altri atleti biancoverdi.