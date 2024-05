Karate. Oro per i Kata Under17

La squadra Juniores dello Shinkan ha partecipato sabato scorso alla Fujimura Cup, gara internazionale tenutasi a Wettingen in Svizzera, ha visto la partecipazione di quasi 400 atleti provenienti da Italia, Cecoslovacchia, Ungheria, Portogallo, Germania e ovviamente delle migliori scuole svizzere. Ha vinto l’oro la squadra di Kata Under 17 composta dal trio Samuele Marinelli, Linda Savini e dal capitano Andrea Monferini, premiato anche come miglior atleta maschile, per aver ottenuto il miglior punteggio sommando i risultati nelle diverse gare. Manuela Dimaggio e Linda Savini rispettivamente terza nel Kumite e seconda nel Kata. I risultati delle grandi associazioni presenti Renbukan, YamaDojo, Scuola Karate Resana e Galliera, insieme alla Shinkan Ravenna hanno contribuito così a portare l’Italia al primo posto. A Ferrara nel week end la sedicesima edizione dell’International Championship Karate for Clubs: per lo Shotokan Karate Club Ravenna è arrivato un quarto posto nella classifica per società. Federico Golinelli ha vinto l’oro, Mariateresa Chico, Abubacar Fatty, Nicola Giardini e Fabrizio Silvestroni l’argento; bronzo per Genny Suprani, Valeria Rizzotti, Sofia Maltoni e a Michele Zangheri.