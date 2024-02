Karate. Quattro ori per Ravenna

Una manciata di atleti ravennati, domenica scorsa, ha partecipato al torneo Fight&Fun di Torino, arrivato alla sua seconda edizione. Si trattava di una manifestazione di karate shotokan tradizionale targato Fikta, come al solito di ottimo livello ed organizzazione. I 7 migliori samurai dello Shinkan Karate Ravenna hanno dato battaglia conquistando ben 12 podi, con 4 medaglie d’oro. Linda, Samuele, Sara, Giorgio e il piccolo Mattia (8 anni) hanno disputato un ottima gara arrivando a premio sia in kata (forma) che kumite (combattimento). La gara è terminata con la performance del capitano dello Shinkan, il giovane Andrea Monferini, che ha conquistato l’oro in entrambe le specialità continuando una serie positiva di risultati dai Trofei regionali ai Campionati italiani. Altra soddisfazione per lo Shinkan è arrivata anche dalla karateka cintura nera Manuela Dimaggio, per la prima volta chiamata a vestire i panni della atleta nazionale con la squadra degli Azzurrabili. Vincendo due gare su tre e festeggiando un 4° posto ha lasciato sul tatami, spiegano dalla società "il sapore di un primo e meraviglioso gradino che la porteranno sicuramente verso gare e risultati importanti".