Karate. Riconoscimento per Gabriele Achilli

Un inaspettato riconoscimento di “Excellence” è giunto a Ferrara sabato scorso, durante il 16’ International Karate Championship for Clubs che si è svolto al palasport di Ferrara, e consegnato dal professore dell’Università di Belgrado Vladimir Yorga presidente europeo e mondiale della ETKF (European Traditional Karate Federation) e della ITKF (International Traditional Karate Federation) venuto appositamente dalla Serbia, a Gabriele Achilli, Grande Ufficiale al merito della Repubblica Italiana.

Il diploma di eccellenza è stato attribuito ad Achilli per “il supporto ed il contributo allo sviluppo del karate tradizionale in Europa per tutta la vita”.