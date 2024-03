Karate, soddisfazione per il club del maestro Aldo Cimoli. Shotokan in evidenza alla Coppa Carnevale Il Shotokan Karate club La Spezia si distingue al torneo ‘Coppa Carnevale’ a Viareggio con vittorie e piazzamenti dei giovani atleti, elogiati dai maestri per il loro impegno e talento.