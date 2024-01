Karate. Soddisfazione per Leonardo Bombardi. Parteciperà al Campionato d’Europa 2024

E’ arrivata una bella soddisfazione per Leonardo Bombardi (nella foto), studente del Liceo scientifico sportivo Galilei di Siena: il karateka della Asd Esercito-187 Folgore di Livorno, originario di Bucine, parteciperà al Campionato d’Europa 2024, dedicato alle classi Cadetti (14-15 anni), Junior (16-17 anni) e Under 21 (18-20 anni). Vestirà i colori della Nazionale italiana giovanile, nella classe Juniores, per la specialità Kata ‘forma’, dal 9 all’11 febbraio a Tbilisi, in Georgia. Leonardo Bombardi sarà uno dei 3 componenti della squadra tecnica/dimostrativa. Un traguardo raggiunto dopo un lungo percorso intrapreso nel circuito di selezione, avviato e perdurato per tutto l’anno 2023, oramai chiuso, attraverso la partecipazione alle competizioni nazionali ed internazionali, individuate dalla Commissione Nazionale Attività Giovanile. Nell’ individualizzazione dei componenti per la costituzione della squadra del Kata, il ranking individuale è stato un indicatore e l’oggettività della convocazione per Leonardo Bombardi è giunta a seguito di una serie di allenamenti ristretti su invito, che passo passo, hanno filtrato e successivamente evidenziato gli atleti, che rispecchiano le caratteristiche specifiche opportune, che la squadra richiede, in termini tecnici individuali e di uniformità di azione, nel più ampio concetto generale, tra questi, la peculiare caratteristica del sincronismo. Dal 4 al 6 febbraio si terrà il ritiro del raduno-collegiale, al centro olimpico del PalaPellicone in Lido di Ostia, poi è in programma la partenza a Tbilisi, ove si disputerà l’ambita competizione continentale. A guidare l’atleta nel tour della scalata agonistica, il direttore tecnico maestro Antonio Citi e Vincenzo Corvaglia.