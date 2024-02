Karate. Spazio Sport, pioggia di medaglie

Ricco bottino di medaglie per i ragazzi di Spazio Sport Forte dei Marmi, che hanno partecipato alla Coppa Città di Pisa, gara interregionale di karate che ha visto la partecipazione di circa 800 atleti, suddivisi nelle varie categorie, provenienti da tutta la Toscana e dalle regioni limitrofe. Dalla categoria fanciulli ai master, tutti nella specialità kata (forme), Spazio Sport ha conquistato sei medaglie d’oro, due d’argento e una di bronzo per la soddisfazione del maestro Gianluigi Vendramini. Sono saliti sul gradino più alto del podio Diego Doci (esordienti cinture gialle/arancioni), Diego Rocchi (esordienti cinture verdi/blu), Vittoria D’Acchille (esordienti cinture marroni/nere), Nicole Stagi (cadette cinture marroni/nere), Ester Mattugini (juniores cinture marroni/nere) ed Elena Lorenzoni (master cinture marroni/nere. Medaglia d’argento per Leonida Delledonne (fanciulli cinture gialle/arancioni) e David Panfile (cadetti cinture marroni/nere). Infine, terzo posto per Ginevra Pasqualetti (esordienti cinture verdi/blu).