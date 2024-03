Karate. Successo alla Mattioli per i campionati Fijlkam La Palestra Mattioli di Ravenna ha ospitato la seconda edizione di All Valley Karate Cup e le Qualificazioni ai Campionati Italiani Juniores Fijlkam, con grande partecipazione di atleti e vittorie per il Maestro Antonio Guarro e la società ravennate.