Kart Alex Laghezza mette il turbo a 15 anni. Nella gara di Lonato tiene testa a tanti ’big’

Il giovanissimo pilota spezzino di kart Alex Laghezza continua nella sua crescita con una prestazione di tutto rispetto alla Rok Cup di Lonato (Brescia). Classe 2009, è al suo primo anno nella categoria senior Rok ed è uno fra i più giovani in pista in questa categoria.

Nello scorso weekend ha combattuto ad armi pari contro avversari fortissimi e molto esperti, per poi chiudere in finale al dodicesimo posto su 51 partecipanti. Un risultato positivo, che conferma la competitività del giovane pilota spezzino a qualsiasi livello, anche contro avversari molto più adulti e titolati. I prossimi obiettivi sono ancora nel mondo Rok, con un crescendo che culminerà nel mondiale di ottobre (sempre in programma a Lonato) che, insieme al mondiale Iame in novembre a Valencia, rappresentano i grandi obiettivi di Alex per la stagione 2024.

Alex corre con il team Zanchi Motorsport ed è sostenuto nella sua attività da molti sponsor.