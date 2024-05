Kick boxing. Categoria juniores, il giovane Bellesi sul tetto d’Italia

Trionfo tricolore per Alessandro Bellesi. Il 17enne studente all’Ipsia di Corridonia è appena diventato campione italiano Juniores di kick boxing oltre i 100 kg. L’atleta di Colbuccaro è stato il più forte di tutti nelle finali andate in scena a Jesolo, in una kermesse che ha riunito 700 agonisti da tutta Italia. Bellesi in finale si è imposto nella sua categoria contro un avversario del Veneto, un successo maturato soprattutto grazie ad una serie di calci alti. Grande vittoria per Bellesi e per l’associazione per cui combatte e con cui si allena, la Kick Boxing Petriolo del maestro Mirko Montecchia. Per quest’ultimo una gioia con più significati dietro, perché ha suggellato così un percorso iniziato da diversi anni. Montecchia infatti è stato il pioniere di questa disciplina (che in pratica abbina colpi di arti marziali a quelli della boxe) in provincia assieme a Nikos Drosopoulos che attualmente allena la nazionale greca di pugilato. Non solo, Montecchia ci svela un aneddoto da talent scout: "Io insegno all’Ipsia ed Alessandro l’ho conosciuto quasi per caso un anno fa. Stavo cercando un mio allievo ed entrando in una classe mi trovo davanti la porta questo alunno stile colosso, Alessandro è alto 1,95. Gli domando subito che sport fa e lui mi risponde niente, indicando la pancia e i kg in più. Io però in quella stazza intuisco la potenza e gli dico che se viene a provare ha tutto per diventare il nuovo campione italiano. Con costanza negli allenamenti ha perso 30 kg, ha appreso la tecnica ed ha trionfato come speravo. È stato fantastico".

Andrea Scoppa