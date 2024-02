Kick boxing. Oltre 300 atleti in gara a Camaiore

Più di 300 atleti, provenienti da tutta la regione hanno dato vita al Palasport di Camaiore alla seconda fase dei campionati toscani di kick boxing organizzati dal comitato regionale e dalla società sportiva ‘Punto Fitness’ di Camaiore con il contributo del comune di Camaiore. I risultati ottenuti dai ragazzi Camaiore si sono stati ottimi: Cristian Benasai cat-63kg, Diego Mattei cat.-80 e Alexander Ziozias cat +90kg hanno conquistato il primo posto per la gioia del loro allenatore Massimo Schipilliti. Terzo posto per Emanuele Grotti cat -70kg, Davide Rovai cat -63kg, Gabriel Sciortino cat +60kg e Alessandro Viviani cat +90kg. L’istruttore si complimenta con tutti i classificati e con l‘atleta Samuele Giannini che, dopo aver superato la prima fase (1°posto anche per lui) non è riuscito a esprimere totalmente le sue capacità in questa gara. Si rifarà alle prossime.