Kickboxing - Il Koa a Savignano. Trionfa Vintonovich

Si è conclusa la 15ª edizione del Koa ’Knock Out Action’ al Seven Sporting Club di Savignano dal maestro Andrea Brigliadori e in memoria del maestro e amico Federico Marchini. Tutti soddisfatti, un palazzetto gremito accorsa a vedere i beniamini di casa difendere i colori della Romagna. Primo fra tutti il santangiolese della Pfb-Seven Sergio Vintonovich che ha conquistato la cintura di Campione Intercontinentale Wako Pro cat. 67kg infliggendo un kot all’avversario tedesco Patrick Bekoy. Belle le prestazioni degli altri due professionisti della Pfb-Seven: i sammauresi Aron Cappuccini e Enea Fiorini. Nella Pre-Card tre atleti di casa sono saliti sul ring. Il sammaurese Filippo Onofri vince ai punti sul marocchino Sami Feddad. Giovanni Nardulli pareggia in un derby cesenate con Luca Ceppitelli. Giorgia Berlati da Gatteo esce sconfitta ai punti contro la bresciana Vittoria Guarneri.

Ermanno Pasolini