Kickboxing. Jakini prepara: "Le stelle del ring»

Tra un mese, sabato 8 giugno, torna "Le Stelle del Ring", alla 28esima edizione. Il gran galà degli sport da combattimento organizzato dal Team Jakini si terrà allo stadio Comunale di Capolona, dove avranno luogo dieci combattimenti tra alcuni dei migliori atleti professionisti di kickboxing dall’Italia e dall’estero che porteranno all’assegnazione di due titoli italiani e un titolo intercontinentale. Grande attesa per gli atleti della squadra aretina. Il match più prestigioso vedrà protagonista Lorenzo Corsetti che, dopo essersi laureato campione italiano nel 2023, proverà a fare un altro passo in avanti contendendosi il titolo intercontinentale WKN nei -75kg contro il belga-marocchino Mohamed Islam. Antonio Baiculescu, invece, nei -73kg tenterà l’assalto al suo primo titolo italiano contro il bresciano Alessandro Sussi. In calendario molti altri incontri.