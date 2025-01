Kickboxing. Riguccini premiato a Palazzo delle Laudi

Fra i riconoscimenti consegnati a Palazzo delle Laudi prima della seduta di lunedì scorso del consiglio comunale di Sansepolcro, anche quello ad Alessandro Riguccini (oggi 37enne) per la sua carriera di pugile e di indiscusso campione mondiale nella disciplina della kickboxing, versione Wako Pro nei pesi leggeri. Riguccini, che peraltro vanta anche un primato a livello professionistico, quello cioè di essere imbattuto (30 vittorie, delle quali 26 per ko), è campione del mondo Wbc Silver dei pesi welter e ha altri titoli iridati nelle arti marziali, compreso quello dei pesi medi nel full contact. Il sindaco Fabrizio Innocenti lo ha omaggiato di una targa a nome dell’amministrazione, così come ha fatto nei confronti della Società Balestrieri, rappresentata dal presidente Stefano Tarducci, che si è aggiudicata il "Palio d’Italia", vincendo il contest che ha visto di scena dieci rievocazioni storiche sull’intero territorio nazionale. In consiglio è stato portato il drappo del "Palio d’Italia" 2024.