Kitefoil. A Giannella di scena l’"Argentario Cup»

Prende il via domani al Lido di Giannella, la seconda edizione dell’Argentario Foil Cup, valida per il Campionato Italiano nelle discipline del Kitefoil e Wingfoil, organizzata in collaborazione con Circolo Nautico e della Vela Argentario e con il patrocinio dei comuni di Monte Argentario e Orbetello. Per il primo appuntamento agonistico del Kitefoil e Wingfoil, un campionato con doppio campo per le due discipline volanti del mondo velico, stanno arrivando iscrizioni da tutta Italia. Il kitefoil debutterà la prossima estate alle Olimpiadi di Parigi, mentre il wingfoil è in piena espansione con sempre più praticanti. Per l’occasione il settore giovanile della Federazione Italiana Vela ha organizzato anche il primo raduno tecnico per i giovanissimi U19: si tratta di un appuntamento importante finalizzato a trovare nuovi talenti e formare gli atleti, seguiti dai tecnici nazionali e dal responsabile del settore tecnico giovanile, la plurimedagliata Alessandra Sensini.