Klizan si prende la Camparini Cup. In 500 a Canali per vedere la finale

Parla slovacco l’edizione numero 23 della Camparini Gioielli Cup. La manifestazione internazionale ospitata dal Circolo Tennis di Canali, che ha visto oltre 500 persone assiepate sul campo centrale per assistere alla finale, va a Martin Klizan, vincitore al termine di un match equilibrato sull’olandese Jelle Sels, mettendo in mostra un dritto mortifero oltre ad una capacità rara di non fallire mai nei momenti chiave del match. Non è un caso che, prima di due anni di inattività, il 34enne di Bratislava fosse salito fino al numero 24 del mondo, mettendo in bacheca 24 titoli Atp.

Arrivato a Reggio dopo aver vinto un altro M25 in Spagna, poco distante da Barcellona, "Klizo" è all’atto decisivo senza perdere un set, eliminando via, via i vari Wehnelt, Bondioli, Picchione e, in semifinale, la testa di serie numero 3 Fonio. Di fronte a lui un Sells capace di rimontare, tra ottavi e quarti, un set di svantaggio, prima di eliminare il favorito Dalla Valle nella giornata di sabato: a Canali il match decisivo è molto equilibrato, poi Klizan fa il break nel settimo game, prontamente imitato dall’olandese in quello successivo; lo slovacco strappa di nuovo il servizio all’avversario per il 5-4, poi non lascia nemmeno un 15 chiudendo al primo set point. Il secondo parziale sembra la fotocopia di quello che lo ha preceduto: i primi due break, infatti, arrivano nella medesima sequenza, solo che stavolta Sells sembra averne di più dal punto di vista fisico e ha l’opportunità di portare la contesa al terzo. Klizan soffre, ma non molla e, alla fine, si aggiudica la competizione con un altro 6-4, iscrivendo il proprio nome nell’albo d’oro.

"E’ stata una settimana dura, perché quella precedente mi aveva molto impegnato dal punto di vista fisico, ma sono molto contento di questo successo" ha spiegato Klizan ai microfoni dopo le premiazioni. "E’ stato molto bello giocare a Reggio Emilia, ringrazio davvero il CT Reggio e il direttore del torneo Alessandro Motti per avermi concesso una wild card". Anche lo sconfitto, ex 127 del ranking ATP, esce comunque tra gli applausi: "Credo sia la strada giusta per tornare quello che ero 2 anni fa" afferma Sells.

d.r.