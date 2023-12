Kung Fu. La scuola "Yan Long» ha fatto il pieno

Pioggia di medaglie per la scuola di kung fu ‘Yan Long’ con sede a Fano e a Riccione. In pochi giorni il sodalizio ha conquistato 10 podi agli ‘European Shaolin Games’ di Jesolo e qualcosa come 56 medaglie al 31° ‘Campionato di kung fu’ tenutosi a Perugia. La competizione veneta, d’interesse europeo, ha contato la presenza di circa 500 atleti provenienti da 15 nazioni e si è svolta alla presenza dei monaci del Tempio Shaolin e dell’Abate Shi Yong Xin. I grandissimi protagonisti, per lo Yan Long’ sono stati i bambini: Paolo Carboni, Sebastiano Pighin, Matilde Bassotti e Martino Tontini, che hanno gareggiato in categorie difficili dove l’età non veniva presa in considerazione ma contava solo l’abilità e loro hanno battuto avversari più esperti e anche di dieci anni più grandi, portando a casa 4 argenti e 1 oro. Accanto a questi baby prodigio hanno ottimamente figurato anche gli alfieri senior: 3° posto per Angelo Ambrosini, un 2° posto per Lucio Damiani con lo stile della ‘tigre’ e, infine, il maestro e accompagnatore Diego Rillo, già pluricampione mondiale in Cina, che ha conquistato ben 2 ori e 1 argento. Ottimi risultati, per la ‘Yan Long’, come detto, anche al 31° Campionato Nazionale di kung fu di Perugia, che ha visto competere più di mezzo migliaio di atleti giunti da tutte le scuole d’Italia. Una pioggia di medaglie, ben 56, ha premiato la passione, l’impegno e la determinazione degli atleti fanesi e di Riccione, che si sono misurati contro avversari agguerriti, in varie discipline: kung fu, tai chi, tui shou e light sanda. Sono saliti sul podio Matilde Bassotti, Sebastiano Pighin, Paolo Carboni, Elisa Iannotti, Alice Matrone, Angelo Fasku, Axel Merli, Edoardo Ndreu, Gregorio Polverari, Leonardo Bastianoni, Ludmilla Bevilacqua, Matilde Zandri, Martino Tontini, Anna Serafini, Adina Napirlica, Alma Tontini, Angelo Ambrosini, Arianna Bianchi, Emmanuel Schinaia, Lucio Damiani, Marius Ariodante Margina, Matteo Serafini, Gian Maria Castellucci, Marco Foschini, Francesco Alessandroni e il Maestro Diego Rillo.

Sandro Franceschetti