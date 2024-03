Kung Fu Società colligiana in evidenza ad Atene

Grande successo dei colligiani ad Atene per il torneo internazionale di wushu ‘Acropolis Forbidden City’. Stiamo parlando della magistrale prestazione della società colligiana DamoJian Shaolin Kung Fu Valdelsa. L’associazione colligiana, infatti, ha fatto parte del gruppo che ha rappresentato l’Italia, ovvero, l’"Italian Team", capeggiato da Mattia Lorenzi, maestro rinomato, organizzatore di fama nazionale ed internazionale e rappresentate della società Italy CKA. Tra i nomi colligiani che spiccano quello di Carlo Burresi, Matteo Nigi, Marco Casati e Giorgio Burresi. "La competizione è stata di alto livello - viene affermato in una nota - ma i nostri atleti non si sono fatti scoraggiare, tutt’altra reazione ha animato la competizione, ovvero la voglia di mostrare e dimostrare il lavoro, la fatica, le rinunce e i continui studi. I nostri atleti hanno conquistato vette alte sui podi in tutte le categorie in cui si sono cimentati. Il Gruppo Elite ha dato prova di rappresentare in modo eccelso l’Italia, dando alle giovani generazioni che hanno iniziato a partecipare a queste manifestazioni un esempio, condividendo con loro la dedizione, la disciplina e soprattutto la passione per questo sport". A scalare le vette nella categoria taolu, infatti, sono stati i colligiani Carlo Burresi con due medaglie d’oro e una di argento, Matteo Nigi una medaglia di bronzo e Marco Casati una medaglia d’argento. "La DamoJian Shaolin Kung Fu Valdelsa - continua la nota - si dimostra ancora una volta un’associazione che è pronta a mettersi in gioco, propositiva nel confronto con altri praticanti della disciplina e preparatori di atleti che dimostrano volta dopo volta una dedizione ed in continuo miglioramento, parlano chiaro i risultati ricevuti da Carlo Burresi, Giorgio Burresi, Marco Casati e Matteo Nigi.

Lodovico Andreucci