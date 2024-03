La 19enne di Pavullo. Anna Maria Ghiddi: lo skiroll ha una nuova stella

Una Coppa del Mondo è arrivata a Pavullo per la seconda volta consecutiva nel 2023. Merito di Anna Maria Ghiddi, 19 anni lo scorso 22 marzo, che si è confermata campionessa junior di skiroll lo scorso settembre a Ziano di Fiemme in Trentino dopo le gare in Kazakistan e Lettonia. Lo skiroll è praticamente la versione estiva dello sci di fondo con gare di regolarità, velocità e in salita. Ghiddi si è subito trovata a suo agio con le rotelle ai piedi dopo gli inizi sulle nevi.

"Circa tre anni fa – le parole della giovane campionessa – ho scoperto con piacere che potevo continuare tutto l’anno a essere in competizione perché lo skiroll ti permette di farlo da maggio a settembre. Questo mi obbliga a essere sempre concentrata e focalizzata per ottenere il massimo risultato. Rispetto al fondo il terreno di gara è molto più comodo da raggiungere in quanto qualsiasi strada abbandonata di paese, magari in montagna come a Pavullo, può essere buona per allenarsi o gareggiare". Da oltre quattro anni Anna Maria è iscritta nel gruppo Olimpic Lame di Pavullo ed è allenata dai Sala, Marco con il padre Sandro, oltre che da Martina Iozzelli e Cristian Venturelli e nelle ultime due stagioni ha sbaragliato il campo nella categoria junior femminile di skiroll.

"Quando si compie vent’anni – spiega sempre Ghiddi – si passa nella categoria senior e sicuramente allora incontrerò maggiori difficoltà ma per il momento mi godo questi successi sperando di ripeterli pure nel 2024 per conquistare una prestigiosa tripletta. Ci saranno nuove ragazze straniere a cercare di impedirmelo ma sono pronta a questa sfida". Il Frignano è il centro di gravità regionale per lo sci di fondo e lo skiroll. Il comune di Lama Mocogno sta realizzando, proprio nell’area dove si trovano altri impianti sportivi, una pista di skiroll in grado di ospitare futuri eventi mondiali. Di tutto ciò Anna Maria ne parla con gioia: "Sono molto contenta di questa novità che mi permetterà di allenarmi meglio e soprattutto consentirà all’intero movimento di trovare qualche altro atleta da lanciare nel panorama dello skiroll".

Sorella maggiore di Federico e figlia di Fabio e Daniela che nel centro del Frignano gestiscono un negozio di ottica e uno di articoli da regalo, Anna Maria frequenta l’ultimo anno del Liceo Scientifico, sempre a Pavullo. "Lo sport ti permette di conoscere persone e posti nuovi ma resto sempre la ragazza nata e cresciuta a Pavullo che ha un forte legame con le sue radici. Tempo libero? Tra allenamenti, gare e impegni scolastici non ne ho molto ma mi diverto come tanti miei coetanei senza essere ossessionata dai social.Sono molto legata ai miei compagni di squadra e con loro passo diverso tempo libero organizzando cene e uscite in compagnia".

Franco Nicolussi