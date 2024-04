La campestre nel parco di Mondeggi, foto e classifica

Bagno a Ripoli, 28 aprile 2024 – Nel cuore del suggestivo parco di Mondeggi, nel comune di Bagno a Ripoli, si è svolta con grande entusiasmo la quarta edizione della corsa campestre, un evento organizzato con maestria dal Gruppo Podistico Fratellanza Popolare di Grassina.

Un nutrito gruppo di appassionati podisti si è dato appuntamento per sfidarsi su un percorso fuoristrada di 10 chilometri, interamente immerso nella natura del parco, che ha offerto anche l'opportunità ai camminatori e ai non competitivi di partecipare su distanze ridotte. La giornata si è presentata sotto un cielo sereno e luminoso, con il sole che ha rapidamente riscaldato l'atmosfera, regalando ai partecipanti la possibilità di immergersi completamente in un percorso caratterizzato da saliscendi mozzafiato. I partecipanti hanno potuto apprezzare appieno la bellezza e la varietà del paesaggio che li circondava, godendo di ogni passo compiuto tra sentieri tortuosi e scorci panoramici che hanno catturato l'attenzione di tutti gli intervenuti. Il clima di competizione si è unito all'atmosfera di condivisione e spirito sportivo che ha contraddistinto l'intera giornata, creando un'esperienza indimenticabile per tutti i presenti. Le premiazioni, come sempre, sono state all'altezza delle aspettative, con la generosa partecipazione dell'assessore allo sport, Francesco Pignotti, il quale ha contribuito a rendere ancora più speciale questo momento di festa e riconoscimento per gli atleti.

La Ets Regalami un Sorriso, che ha curato il servizio fotografico dell'evento, catturando ogni istante di questa magnifica giornata. La quarta edizione della Corsa Campestre nel Parco di Mondeggi si è dunque conclusa con successo, lasciando negli animi di tutti i partecipanti l'eco di una sfida affascinante e indimenticabile. Un evento che ha saputo coniugare la passione per lo sport con il rispetto e l'amore per la natura, confermando ancora una volta il potere unico e straordinario della corsa nel regalare emozioni e momenti di gioia autentica.