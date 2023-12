La Champions regala emozioni. Forte a testa alta col Barcellona

FORTE DEI MARMI– Non basta il grande cuore del Forte dei Marmi per superare un Barcellona cinico che sfrutta le occasioni che riesce a crearsi e s’impone al Palaforte per 3-1, dopo aver chiuso il primo tempo in vantaggio 1-0. Al Palaforte c’è un’ottima affluenza di pubblico per ammirare le due squadre che guidano (il Forte in condominio con il Trissino) i rispettivi campionati e che si affrontano con le formazioni al completo dirette da una coppa arbitrale portoghese.

La partita non smentisce le attese venendo giocata su ritmi elevati da entrambe le formazioni. Inizia forte il Barcellona che impegna Gnata con una grata di Alabart e colpisce il palo con Marc Grau (1’). Dopo un tiro di Galbas parato, Grau colpisce il palo esterno. Al 5’ Fernandez salva su una conclusione di Compagno al volo. Poco dopo Compagno viene espulso forse in modo affrettato; Gnata para il tiro diretto di Alabart, ma Pau Bargallò sfrutta la superiorità segnando con un tiro dal limite. All’8’ doppio salvataggio di Gnata su Bargallò e Grau; all’11’ la doppia parata è di Fernandez su Galbas e Rossi. Al 13’ e 14’ ancora protagonista il portiere catalano che salva su Torner e Gil. Al 20’ annullata una rete a Grau per fallo su Gnata e al 22’ palo di Ambrosio a portiere battuto su cui si chiude il primo tempo.

La ripresa si apre con il tiro da fuori di Gil parato (1’). Al 6’ Fernandez si supera su un rasoterra di Gil e al 9’ Rodrigues raddoppia su rigore. Si continua su ritmi elevati e al 14’ ci sono i tiri di Alabart e Compagno, in sequenza, parati. Dopo il contropiede di Cervera controllato da Gnata, è Fernandez a neutralizzare i tiri di Ipinazar (18’) e Ambrosio (20’). Il Barcellona prova a gestire e colpisce il palo esterno con Grau in contropiede (22’). Poco dopo Ambrosio accorcia deviando una conclusione di Ipinazar. La squadra di Bertolucci prova a forzare, ma il micidiale contropiede di Grau pochi secondi dopo chiude i giochi. Forte dei Marmi sconfitto 3-1 che esce comunque fra gli applausi del proprio pubblico che non ha davvero nulla da rimproverare ai propri beniamini.

Nell’altra partita del gruppo A Liceo-Barcelos 2-4. In classifica Barcellona e Barcelos 6; Forte e Liceo 0. Prossimo turno, giovedì 11 gennaio, Forte-Liceo e Barcellona-Barcelos.

G.A.