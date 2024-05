La classica dell’hockey. Comincia la sfida col Lodi

Le semifinali dei play off scudetto ripropongono quelle di coppa Italia di poco più di un mese fa. Per il Porsche Centre Forte dei Marmi sarà quindi ancora una volta una sfida contro il Lodi, ormai più che una classica degli ultimi anni. Si comincia stasera alle 21 sulla pista lombarda che sarà certamente caldissima e non per motivi climatici. Domani alle 16 si gioca Follonica-Trissino. Il Lodi è andato a vincere a Sarzana la bella tre giorni fa e recupera Antonioni (ex come l’allenatore e Giovannetti) che ha scontato un turno di squalifica. Nonostante il bilancio degli scontri diretti in questa stagione sia favorevole ai rossoblu (3-1 e 7-2 in regular season, 3-2 in coppa Italia) si tratta di un confronto tutt’altro che facile, in cui la squadra di Bertolucci, pur partendo oggettivamente da favorita, dovrà stasera molto attenta contro una gruppo che, sotto la guida del fortemarmino Bresciani, in questi anni ha sempre ottenuto risultati eccellenti.

Passando al Forte, la doppia sfida con il Bassano ha evidenziato la grande determinazione del gruppo versiliese nel raggiungere il risultato prefissato. Al tempo stesso però, sia per i meriti degli avversari, sia anche per una eccessiva tolleranza dei direttori di gara nei confronti di un atteggiamento difensivo molto fisico dei vicentini, la squadra non è riuscita ad imporre con continuità il proprio gioco. Arrivati a questo punto della stagione, con sfide che promettono spettacolo e che sono da sempre anche un grande spot pubblicitario per questo sport, sarebbe auspicabile che le direzioni di gara fossero improntate proprio a tutelare lo spettacolo, anche se questo significasse aumentare la severità in pista.

La serie di semifinale scudetto (al meglio delle cinque partite) proseguirà martedì 7 e sabato 11 al Palaforte. Per l’eventuale gara quattro si tornerà, martedì 14, a Lodi. Gara cinque sarebbe sabato 18, ancora sulla pista versiliese.

G.A.