La competizione organizzata dall’azzurra nella piscina galilei. Conto alla rovescia per il Trofeo del Bacchino: gli esordienti si danno battaglia

Una manifestazione di nuoto che ha debuttato lo scorso anno, ma che è stata capace di portare in città decine di giovanissimi nuotatori. E che è pronta a tornare fra poco più di dieci giorni, con l’obiettivo di superare i numeri del debutto e di diventare una "classica" della programmazione extra-federale. Tutto pronto (o quasi) per la seconda edizione del "Trofeo del Bacchino" di nuoto organizzato dall’Azzurra, che si terrà il prossimo 14 aprile presso la piscina Galilei. Una kermesse dalla storia curiosa: l’esordio era previsto infatti per il gennaio del 2022, quando l’ultimo colpo di coda del Covid concretizzatosi in un’impennata dei casi di contagio suggerì alla dirigenza di rimandare l’evento a tempi migliori. La rassegna riguarderà atleti ed atlete della categoria "esordienti A" ed "esordienti B".

L’inizio delle gare è fissato per le 8,50 di domenica, partendo dai 100 farfalla per proseguire con i 100 dorso, i 50 e i 200 rana, i 100 stile, i 200 misti e i 50 e i 400 stile e i 400 misti. Dopo qualche ora di pausa, le sfide riprenderanno nel pomeriggio ricominciando dalle 14:40: avanti con i 200 stile, i 100 misti, i 200 farfalla, i 50 farfalla, i 200 e i 50 dorso, i 100 rana e gli 800 e i 1500 stile. Il sodalizio presieduto da Alessandro Bartolozzi è reduce da un buon bottino di medaglie conquistato a Livorno nell’ambito dei campionati regionali, svoltisi nei giorni precedenti alle scorse festività pasquali. E il club punta a ben figurare, sia sul piano organizzativo che su quella prettamente agonistico.

