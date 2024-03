La Coppa della Consuma promette sfide spettacolo

Si alza la bandiera a scacchi, con 130 iscritti, per la Coppa della Consuma 2024 valida per il campionato italiano Velocità Salita Auto Storiche e il Tricolore di Velocità Montagna zona centro nord. Una gara storica e spettacolare, in programma oggi e domani, che vede tra i favoriti il pluricampione fiorentino Simone Faggioli con la Nova Proto Np 01; Christian Merli, il trentino campione europeo in carica, che testerà la versione Pa 21 4C dell’Osella e l’altro trentino, Diego Degasperi su Norma M20. Esordio di stagione per il ragusano Franco Caruso e assoluto per il giovane Luigi Fazzino su Osella Pa 30. Fra i piloti di rilievo il lombardo Giancarlo Maroni e l’ex kartista senese Mirko Torsellini. In gruppo E1 riflettori sul giovane fiorentino Matteo Bacci al volante della Alfa Romeo Giulietta.

Per la massima serie auto storiche sono presenti diversi campioni. Puntuale al via il fiorentino Stefano Peroni per i colori della Scuderia Bologna Corse; su una monoposto gemella c’è il lucano Antonio Lavieri con la Martini. Nel 4° Raggruppamento spiccano il pisano Piero Lottini su Osella e il siciliano Salvatore Totò Riolo su Pcr Bmw. In un affollato 3° Raggruppamento ci sono il quotato siracusano Gaetano Palumbo e il padrone di casa Giuliano Peroni su Osella. Lola Ford per Gianluca De Camillis, il reggiano Giuseppe Gallusi è su Porsche. Nel 2° Raggruppamento favoriti gli emiliani Giuliano Palmieri e Ildebrando Motti entrambi su Porsche. Tiberio Nocentini rilancia la sfida sulle strade di casa con la Chevron B19 Cosworth. Il percorso della corsa è sugli affascinanti tornanti che da Diacceto portano alla Consuma, per vivere una giornata da incorniciare.

Il week end della Coppa della Consuma entra nel vivo stamani alle 9 con motori accesi per le due salite di ricognizione per il campionato italiano Velocità in Montagna e alle 13.30 per le auto storiche. La gara scatterà alle 9 di domani mattina in unico passaggio e premiazione a Diacceto. La competizione è organizzata da Automobile Club Firenze e Aci Promuove, con la collaborazione della Scuderia Reggello Motorsport e Club Le Palaie. Parole di elogio per l’evento del presidente Automobile Club d’Italia Massimo Ruffilli: “La gara automobilistica Coppa della Consuma risale al 1902 e ha sempre avuto grande fascino. Vinca il migliore nelle tante categorie in gara".