La coppia punta alla convocazione agli Europei. Sostegni e Laganà conquistano il bronzo

Positiva la trasferta umbra della Canottieri Limite al secondo Meeting Nazionale di Piediluco. Il miglior risultato è arrivato da Leonardo Sostegni e Tommaso Laganà, che nel Quattro senza misto Under 19, con due atleti del Vvf Tomei, si sono messi al collo il bronzo. Nella stessa categoria i due portacolori della Canottieri Limite hanno centrano anche un 5° posto nel Due senza, che li ha messi in luce per una possibile convocazione ai Campionati Europei del prossimo mese. Nella stessa specialità, poi, Cesare Borlenghi ed Edoardo De Vito sono giunti quattordicesimi migliorandosi rispetto allo scorso meeting dove non passarono le qualificazioni.

Gli Under 23 Pesi Leggeri in questa occasione, oltre a doversi confrontare come al solito con la categoria superiore di età, hanno pure gareggiato assieme agli atleti senza limite di peso. Ernesto Rabatti ha ottenuto un sesto posto migliorando a sua volta la prestazione del precedente meeting, mentre Dario Biondi visto l’alto numero di atleti in gara di età e peso superiori non è riuscito a passare per poco le batterie. Insieme, infine, si sono classificati quinti sul Due con Under 23 Pesi Leggeri. Risultati molto incoraggianti sono arrivati dalla categoria Under 17, in continua crescita. Rebecca Lensi ed Emma Luchetti hanno portato a casa un 5° posto nel Due senza. Stessa specialità in cui Mattia Carboncini e Matteo L’Ala hanno chiuso settimi, mentre Tommaso Caponi, Stefano Della Rossa, Alessandro La Rosa e Samuele Sartiani timonati da Duccio Cianti hanno tagliato il traguardo della gara sul Quattro con in quinta posizione. Da segnalare pure la settima piazza dell’Otto con biancazzurro composto da Mattia Carboncini, Matteo L’Ala, Stefano Della Rossa, Alessandro La Rosa, Samuele Sartiani, Tristan Lo Parco, Fabrizio Rossi e Lorenzo Scaffi timonati sempre da Duccio Cianti. Infine, 3° posto nella gara non selettiva per l’Otto con Under 19 di Elia Ceccanti, Edoardo De Vito e Cesare Borlenghi sull’equipaggio misto con Rowing Club Genovese, Firenze, Cus Ferrara e Varese.